В Киеве в подъезде многоэтажки нашли труп с предсмертной запиской

В Киеве в подъезде жилого дома нашли повешенным молодого человека, а рядом с ним – предсмертную записку.
Он повесился между 6 и 7 этажами в доме по ул. Новополевая, пишет "Информатор". Погибший оказался 21-летним местным жителем, живущим вместе с родителями.
"Еще ночью он пообщался с родителями, а после этого ушел из квартиры. Утром, когда отец вышел покурить, то обнаружил сына повешенным", – уточнили в СМИ.
В Киеве нашли повешенным молодого человека
"Информатор"
Место ЧП
"Информатор"
Содержание предсмертной записки не разглашается. Подробности ЧП выясняют полицейские.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве прохожие увидели, что в небольшом лесу на дереве висело тело мертвого мужчины. Труп был с петлей на шее и без штанов. Погибший находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.