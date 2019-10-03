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3 октября • обновлено в 12:00
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/ Криминал

В Киеве в подъезде многоэтажки нашли труп с предсмертной запиской

2.2т Читать материал на украинском

В Киеве в подъезде жилого дома нашли повешенным молодого человека, а рядом с ним – предсмертную записку.

Он повесился между 6 и 7 этажами в доме по ул. Новополевая, пишет "Информатор". Погибший оказался 21-летним местным жителем, живущим вместе с родителями.

"Еще ночью он пообщался с родителями, а после этого ушел из квартиры. Утром, когда отец вышел покурить, то обнаружил сына повешенным", – уточнили в СМИ.

В Киеве нашли повешенным молодого человека

В Киеве нашли повешенным молодого человека

"Информатор"

Новости
В Киеве возле ж/д путей нашли труп с военным билетом
Место ЧП

Место ЧП

"Информатор"

Содержание предсмертной записки не разглашается. Подробности ЧП выясняют полицейские.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве прохожие увидели, что в небольшом лесу на дереве висело тело мертвого мужчины. Труп был с петлей на шее и без штанов. Погибший находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
А у небесной сотни шас ужин, макароны..
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