В Киеве в первый день открытия ресторанов у бизнесмена вытянули 100 тысяч грн

В Киеве в первый день открытия залов заведений общественного питания для посетителей, 24 июня, в помещении ресторана обокрали посетителя-бизнесмена.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в ресторане сети "Хачапури и вино" на улице Московской. Отмечается, что бизнесмен владеет фирмой по продаже электроники.

"Пока коммерсант ужинал, к нему за соседний столик "по классике" подсели несколько человек кавказской внешности. Они улучили момент, когда их жертва потеряет бдительность, и вытащили из ее саквояжа около 100 тысяч гривен", – написали журналисты.

Подозреваемые успели скрыться до того, как потерпевший заметил пропажу и вызвал полицию. По факту похищения денег завели уголовное производство по ст.185 УК Украины – "Кража". Правоохранители пока не поймали подозреваемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева мужчину обвинили в том, что он якобы выстрелил в голову рабочему, который клал плитку у него под домом.