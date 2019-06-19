В Киеве в озере обнаружили труп: спасатели забили тревогу

В Киеве из озера Редькино спасатели вытащили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС столицы. Происшествие случилось вечером 18 июня.

"Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 7 м от берега на глубине 5 м. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали тело мужчины 1981 года рождения и передали правоохранительным органам", – говорится в сообщении.

Причины гибели будет выяснять полиция.

Спасатели подчеркнули, что с начала 2019 года на водоемах столицы погибли 36 человек (из них 4 ребенка), 14 из которых лишь в июне (из них 2 ребенка). По сравнению за аналогичный период 2018-го в июне погибли 10 человек, из которых 1 ребенок.

"Несоблюдение правил безопасного отдыха на воде и пренебрежительное отношение к собственной безопасности приводят к трагическим последствиям, которые, к сожалению, вносятся обычной цифрой в страшную статистику погибших. Следует всегда помнить, что любые поступки имеют последствия", – предупредили спасатели.

Озеро в Киеве КиевВласть

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пляже исчез 24-летний парень из Нигерии. Он вместе с друзьями выпивал, затем ребята взяли напрокат водный мотоцикл и поехали кататься. В какой-то момент они перевернулись, после чего парень пропал.

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