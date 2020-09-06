В Киеве в озере нашли тело молодого человека. Иллюстрация. lviv.travel

В озере Редькино, что в Оболонском районе Киева, обнаружили тело молодого человека.

Инцидент произошел 6 сентября. Об этом написала пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место вызова, спасатели приступили к поисковым работам. Так, на расстоянии 20 м от берега и на глубине 8 м они обнаружили тело утопленника.

В озере Редькино, что в Оболонском районе Киева, обнаружили тело молодого человека. ГУ ГСЧС Украины в Киеве

С помощью водолазно-спасательного оборудования тело мужчины, 1993 года рождения, достали из воды и передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагедии.

Пост об утопленнике в Киеве. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали молодого человека, который подозревается в убийстве 44-летнего жителя столицы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!