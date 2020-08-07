В Киеве в Офисе генпрокурора женщина пригрозила устроить самосожжение. Видео 18+

В Киеве в Офисе генпрокурора женщина пригрозила устроить самосожжение. Скриншот с видео

В Киеве в Офис генерального прокурора Украины 7 августа пришла женщина, которая начала угрожать поджечь себя. OBOZREVATEL узнал, что незнакомку уговорили не делать этого и она ушла.

О самом инциденте написала "Страна" на своем Telegram-канале со ссылкой на источники, опубликовав соответствующее видео. На нем неразборчиво слышно, как женщина в приемной говорила о каких-то делах, расследованиях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Во время беседы сотрудник сказал, что в случае, если женщина сломает стол, на котором сидит, вызовут полицию.

"Вызывайте. Я уже ни тюрьмы, ни смерти не боюсь. У меня за 11 лет ничего внутри нет", – ответила та.

Очевидцы инцидента сообщили, что незнакомка еще с самого утра кричала и ругалась в приемной.

"Угрожает поджечь себя. К ней выходят один за одним и пытаются ее успокоить", – отметил собеседник журналистов.

OBOZREVATEL удалось узнать, что женщину таки уговорили не наносить себе вреда, а впоследствии она покинула помещение.

Пост в сети Скриншот

Как сообщил OBOZREVATEL, в Киеве под Офисом президента Украины 26 февраля мужчина совершил самоподжог.