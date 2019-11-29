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30 ноября • обновлено в 10:55
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В Киеве в офис "Укргаздобычи" пришли с обысками: что забрали

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В главном офисе акционерного общества "Укргаздобыча" (Киев) сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции провели обыски.

Это случилось в пятницу утром, 29 ноября, написала пресс-служба компании на своем сайте.

"Во время обыска были изъято компьютерную технику, несмотря на то, что постановлением (Суда. – Ред.) разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось", – говорится в сообщении.

В Киеве в офис "Укргаздобычи" пришли с обысками

В Киеве в офис "Укргаздобычи" пришли с обысками

Сотрудники "Укргаздобычи" отметили, что общество сотрудничало с представителями правоохранительных органов и предоставляло всю необходимую документацию.

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В Службе безопасности Украины изданию УНН подтвердили информацию о проведении следственных действий в АО "Укргаздобыча".

"Сегодня Национальная полиция совместно с СБУ проводила следственные действия... Детали будут известны по их завершению, следственные действия продолжаются", – сказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В этом году в марте работники Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным работникам "Укргаздобычи", которых уличили в получении $1 млн взятки.

  • А уже в сентябре Генпрокуратура, Держбюро расследований и СБУ пришли с обысками в подразделения "Укргаздобычи".

  • Причину объяснили в СБУ. По их данным, чиновники "Укргаздобычи" присваивали деньги при утилизации опасных отходов.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Укргазвидобування
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Петиных шестерок чистить начали? А ЗЕ силен! Понял кто против него. И не зассал!
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