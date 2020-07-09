В Киеве в офис компании детского питания пришли с обысками: заявляют о рейдерстве. Видео

В Киеве в офис компании детского питания пришли с обысками. Скриншот

Полицейские 9 июля пришли с обысками в киевский офис производителя, дистрибьютора питьевой воды и детского питания – компании "Екония".

Также обыски прошли на производстве в городе Золотоноша (Черкасская область) и в частном доме президента "Еконии". Об этом написала пресс-служба компании на своем сайте, а также странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ООО ПИИ "Екония" заявляет о выполнении полицией нового преступного заказа со стороны рейдеров и об искусственном преследовании компании органами государственной власти", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "Еконии", утром 9 июля группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании три постановления об обысках.

"Сейчас обыски продолжаются одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г. Золотоноша) и в киевском офисе. В киевский офис полиция ворвалась силой и разбила входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", – добавили в сообщении.

В "Еконии" заявили, что считают такие действия недопустимыми, и выразили возмущение "заказным характером действий работников ГСУ МВД и Генеральной прокуратуры".

В комментарии журналистам "Экономической правды" пресс-служба компании отметила, что это уже "третья попытка захватить имущественный комплекс "Екони", предыдущие были в 2008-м и 2018-м годах. Там связали такие "попытки рейдерства" с бывшим владельцем обанкротившейся мебельной фабрики Анатолием Титовым. Отмечается, что после банкротства территорию фабрики в запущенном состоянии выкупили для строительства завода "Екония".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля у чиновников Украинского городского совета (Киевская область) состоялись обыски.