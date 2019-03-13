В Киеве в общежитии произошел взрыв: погиб человек

В Киеве мужчина подорвался на неизвестном предмете в общежитии. Его сосед по комнате целые сутки находился рядом с трупом, но не обращался к медикам.

Трагедия произошла на улице Молдавоградской (Соломенский район), сообщили в пресс-службе полиции Киева. Погибшим оказался житель Киевской области 1987 года рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сосед убитого рассказал, что накануне мужчина принес в комнату общежития странный предмет и решил проверить его исправность, после чего и прозвучал взрыв. Мужчина получил травмы, однако скорую ему не вызвали.

В Киеве подорвался мужчина Полиция Киева

"Почему сосед по комнате не предоставил помощь и не вызвал скорую, а только на следующий день сообщил правоохранителям, будут устанавливать следователи", ‒ сообщили в полиции.

На товарища погибшего открыли уголовное производство по факту непредоставления помощи человеку, который находился в опасной для жизни ситуации.

В Киеве подорвался мужчина Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 28 февраля произошел взрыв в авто на улице Героев Сталинграда. В результате происшествия пострадал один человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram