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/Криминал

В Киеве в общежитии произошел взрыв: погиб человек

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В Киеве мужчина подорвался на неизвестном предмете в общежитии. Его сосед по комнате целые сутки находился рядом с трупом, но не обращался к медикам.

Трагедия произошла на улице Молдавоградской (Соломенский район), сообщили в пресс-службе полиции Киева. Погибшим оказался житель Киевской области 1987 года рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сосед убитого рассказал, что накануне мужчина принес в комнату общежития странный предмет и решил проверить его исправность, после чего и прозвучал взрыв. Мужчина получил травмы, однако скорую ему не вызвали.

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В Киеве подорвался мужчина

В Киеве подорвался мужчина

Полиция Киева

"Почему сосед по комнате не предоставил помощь и не вызвал скорую, а только на следующий день сообщил правоохранителям, будут устанавливать следователи", ‒ сообщили в полиции.

На товарища погибшего открыли уголовное производство по факту непредоставления помощи человеку, который находился в опасной для жизни ситуации.

В Киеве подорвался мужчина

В Киеве подорвался мужчина

Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 28 февраля произошел взрыв в авто на улице Героев Сталинграда. В результате происшествия пострадал один человек.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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