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В Киеве в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки: первые фото и подробности

1.3т Читать материал на украинском

В Оболонском районе Киева в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки.

Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, уборщик обнаружил его на улице Академика Навашина, 9.

"Интересная находка: взрывчатка в мусорном баке. В Киеве, в Оболонском районе, на Академика Навашина, 9. Мусорщик в мусорном баке нашел арсенал взрывчатки. Ждут взрывотехников и СОГ (Следственно-оперативная группа. – Ред.)" – говориться в сообщении.

В Киеве в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки

В Киеве в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки

Dtp.kiev.ua

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
У кого-то дядя в АТО работает, у него этого барахла ну просто завались.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Походу, жена нашла мужний схрон, и не долго думая вынесла ведро с "ненужными вещами"...
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