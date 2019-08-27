В Киеве в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки: первые фото и подробности

В Оболонском районе Киева в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки.
Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, уборщик обнаружил его на улице Академика Навашина, 9.
"Интересная находка: взрывчатка в мусорном баке. В Киеве, в Оболонском районе, на Академика Навашина, 9. Мусорщик в мусорном баке нашел арсенал взрывчатки. Ждут взрывотехников и СОГ (Следственно-оперативная группа. – Ред.)" – говориться в сообщении.
В Киеве в мусорном баке нашли арсенал взрывчатки
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие и гранаты у жителя Днепропетровской области. Мужчина хранил опасные предметы у себя дома.
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