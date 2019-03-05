В Киеве посреди улицы произошла стрельба: погиб водитель элитного авто

В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину, после чего скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло во вторник днем, 5 марта, возле многоэтажных домов по ул. Флоренции в Днепровском районе.

По предварительной информации, злоумышленники застрелили свою жертву в салоне автомобиля Mercedes черного цвета. Говорят, что погибший - владелец "мерса".

По данным очевидцев, один из преступников – мужчина до 30 лет плотного телосложения, который якобы был в одежде с погонами.

На месте работает полиция. Правоохранители ищут оружие во дворах, прочесывают территорию.

Место происшествия

Место происшествия

По данным полиции, погибший - 1960 года рождения. Мужчина получил пулю в голову и скончался на месте. Убийство произошло в салоне Mercedes-Benz S 500L 2010 года выпуска.

Место происшествия

Место происшествия

Преступление произошло в Днепровском районе Google. Maps

Позже стало известно, что погибший оказался 59-летний Сергей Киселев - крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле отделения одного из банков на ул. Казимира Малевича произошло вооруженное нападение. Преступники напали на женщину и забрали у нее крупную сумму денег.

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