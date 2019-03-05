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/Криминал

В Киеве посреди улицы произошла стрельба: погиб водитель элитного авто

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В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину, после чего скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло во вторник днем, 5 марта, возле многоэтажных домов по ул. Флоренции в Днепровском районе.

По предварительной информации, злоумышленники застрелили свою жертву в салоне автомобиля Mercedes черного цвета. Говорят, что погибший - владелец "мерса".

В Киеве посреди улицы произошла стрельба: погиб водитель элитного авто

По данным очевидцев, один из преступников – мужчина до 30 лет плотного телосложения, который якобы был в одежде с погонами.

На месте работает полиция. Правоохранители ищут оружие во дворах, прочесывают территорию.

В Киеве посреди улицы произошла стрельба: погиб водитель элитного авто
Место происшествия

Место происшествия

Место происшествия

Место происшествия

По данным полиции, погибший - 1960 года рождения. Мужчина получил пулю в голову и скончался на месте. Убийство произошло в салоне Mercedes-Benz S 500L 2010 года выпуска.

Место происшествия

Место происшествия

Место происшествия

Место происшествия

Преступление произошло в Днепровском районе

Преступление произошло в Днепровском районе

Google. Maps

Позже стало известно, что погибший оказался 59-летний Сергей Киселев - крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле отделения одного из банков на ул. Казимира Малевича произошло вооруженное нападение. Преступники напали на женщину и забрали у нее крупную сумму денег.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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Livesey David
Livesey David
Все, как майдаун завещал, подкрались и выстрелили со спины.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чисто кацапский стиль! Петров и Боширов на дело уже прямо в погонах ходят! Кацапы - твари конченные!
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