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/Криминал

В Киеве в масштабном ДТП столкнулись четыре авто

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В Киеве 2 апреля на выезде с Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. Машины получили серьезные повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Первыми столкнулись Hyndai и Toyota, потому что одна из машин пыталась вклиниться в полосу и не соблюла дистанцию, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После этого Skoda пыталась объехать Toyota, но, не рассчитав дистанцию, притерлась боковой частью. В этот момент в Skoda сзади влетел Peugeot", – уточнили в СМИ.

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ДТП в Киеве с 4 авто

ДТП в Киеве с 4 авто

"Информатор"

У Toyota отвалилось колесо и помялась задняя часть, у Honda – передняя. У Skoda поцарапалось боковая сторона и образовалась вмятина сзади.

ДТП в Киеве с 4 авто

ДТП в Киеве с 4 авто

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL. в Киеве в марте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По словам свидетелей, одна из машин на высокой скорости пролетела на "красный" свет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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