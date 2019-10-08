В Киеве сотрудников "Красного маркет" обвинили в том, что они устроили самосуд над женщиной, которая якобы пыталась украсть носки.

По словам очевидцев, она была пьяной. Соответственное видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

На ролике видно, как женщина прятала у себя в штанах несколько пар носков, а разъяренные люди из-за этого начали толкать и бить ее.

В Киеве в магазине устроили жестокий самосуд над женщиной

"Сотрудники "Красного маркета" на Фестивальном задержали пьяную воровку товара. Не дожидаясь полиции, наказали самостоятельно", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в ночь с 4 на 5 августа на рынке на улице Образцова задержали 14-летнего подростка, который пытался украсть камеру видеонаблюдения. Охранники рынка набросились на парня. В этот момент ему на помощь пришел мужчина, которому охрана нанесла несколько ударов.

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