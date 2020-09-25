В Киеве в квартире произошел крупный пожар. Видео
В пятницу, 25 сентября, в Киеве на улице Закревского загорелась квартира в многоэтажном доме.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL спасатели уже прибыли к месту ЧП. На опубликованном в сети видео показано, что огнем охватило всю квартиру.
Отметим, что информации по поводу пострадавших или погибших еще нет. Спасатели проводили эвакуацию жильцов.
Портал "ДТП. Киев" в Facebook добавил, что пожар предварительно возник на лестничной клетке.
"Серьезный пожар жилого дома в Киеве на улице Закревского, 41А, Троещина. На месте спасатели ГСЧС. Предварительно огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Закревского произошел пожар в квартире. В результате один человек погиб и один был госпитализирован.