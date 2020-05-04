В Киеве в понедельник, 4 мая, в канализации обнаружили тело человека.

Погибшего нашли на улице Вакуленчука, 1 в Дарницком районе столицы Украины. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

В сети отметили, что установить личность погибшего пока не удалось. На место прибыли правоохранители, а также спасатели.

В Киеве в канализации нашли тело человека

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из окна торгового центра "Дарница" выпал молодой охранник, который погиб от полученных травм. Трагедия произошла в ночь на 2 мая.

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