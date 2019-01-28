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/Криминал

В Киеве в кафе произошла драка со стрельбой: фото с места ЧП

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В Святошинском районе Киева между посетителями кафе и охранниками произошла драка, которая переросла в стрельбу.

Конфликт возник в заведении на ул. Чернобыльская 27 января, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Между участниками происшествия вначале возникла словесная перепалка, а после прибытия сотрудников охранной фирмы, которые пытались разрешить конфликт, началась драка. В результате один из охранников применил оружие травматического действия", – уточнили правоохранители.

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В Киеве в кафе произошла стрельба

В Киеве в кафе произошла стрельба

Полиция Киева

Раненого посетителя кафе госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. 26-летнему охраннику оказали помощь на месте.

Драка между посетителями переросла в стрельбу

Драка между посетителями переросла в стрельбу

Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве возле станции метро "Лесная" произошла массовая драка со стрельбой. Одного из пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Конфликт возник между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Вначале началась драка, а потом один из ее участников несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического оружия

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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