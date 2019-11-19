В Киеве в хостеле вспыхнул масштабный пожар

Во вторник утром, 19 ноября, в Шевченковском районе Киева, на улице Жилянская, 107, вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел.

Сообщение к спасателям поступило в 8:12, написала пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Так, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания на площади 100 кв. м. Пожар сначала локализовали, а затем и полностью потушили.

В Киеве в хостеле вспыхнул пожар

В результате были повреждены мебель и личные вещи, а также закопчены стены и потолок. В ЧП никто не пострадал. Причина возникновения пожара будет установлена позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (улица Братиславская, 3) в понедельник, 28 октября, вспыхнул пожар.

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