В Киеве поймали "на горячем" матерых карманников: момент попал на видео

В киевском кафе "Honey" поймали во время совершения краж группировку из 4 воров-карманников.

Об инциденте написал в Facebook владелец заведения, киевский ресторатор Станислав Завертайло (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Зашли 2 человека. Хорошо одетые. Сели среди шумного зала с гостями. Через 5 минут зашли еще 2. Всего 4. Сели рядом. Разложили вещи максимально на широкую руку. Сидели спокойно, осматривали гостей и зал через меню. Я их уже вроде как видел в Хани на Ярославовом Валу. Начал пристально наблюдать за действиями. Сфоткал на всякий случай, ну мало ли", – рассказал Завертайло.

В Киеве поймали на горячем матерых карманников Facebook Станислава Завертайло

В Киеве поймали на горячем матерых карманников Facebook Станислава Завертайло

Через долю секунды он заметил, что один из мужчин начал рыться в чужом портфеле. Далее злоумышленник повторил действия, не обращая внимания на персонал и посетителей. Завертайло кинулся остановить вора.

В Киеве поймали на горячем матерых карманников Facebook Станислава Завертайло

В Киеве поймали на горячем матерых карманников Facebook Станислава Завертайло

"Дернулся к ним. Вскочили. Начали выбегать группировкой. С ножом из-под пальто угрожали сотрудникам, нападали на меня. Вчетвером дерзкие, конечно, а по одному, думаю, все шансы были бы быть более сговорчивыми. Ребята, будьте осторожны. Мы смогли быстро отреагировать, нажать кнопку и вызвать полицию (35 минут). Хоть они и сбежали, но нам удалось уберечь гостей", – поделился ресторатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине карманников поймали во время совершения краж в маршрутке.

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