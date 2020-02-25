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25 февраля • обновлено в 10:17
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/ Криминал

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела. Фото и видео

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Во вторник утром, 25 февраля, в Киеве вспыхнул пожар в коллекторе теплотрассы. Там спасатели обнаружили три тела мужчин.

ЧП произошло на улице Набережно-Корчеватской, 56/66 в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала спасатели установили, что в коллекторе теплотрассы загорелся мусор, а также нашли три тела. Тогда пожар локализовали, а затем – потушили. Причина возгорания будет установлена позже.

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

Информатор

Издание "Информатор" уточнило, что спасатели обнаружили сначала только два тела, а затем заметили еще и третье. По словам местных жителей, в коллекторе постоянно жил один бездомный, иногда к нему приходил товарищ. Личности погибших будут установлены позже. Предварительно, все мужчины задохнулись.

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

Информатор

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

Информатор

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

Информатор

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Киеве, на проспекте Глушкова, 1, вспыхнул масштабный пожар. Как выяснилось, горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на территории ВДНХ.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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