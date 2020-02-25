В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела. Фото и видео

Во вторник утром, 25 февраля, в Киеве вспыхнул пожар в коллекторе теплотрассы. Там спасатели обнаружили три тела мужчин.

ЧП произошло на улице Набережно-Корчеватской, 56/66 в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала спасатели установили, что в коллекторе теплотрассы загорелся мусор, а также нашли три тела. Тогда пожар локализовали, а затем – потушили. Причина возгорания будет установлена позже.

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела Информатор

Издание "Информатор" уточнило, что спасатели обнаружили сначала только два тела, а затем заметили еще и третье. По словам местных жителей, в коллекторе постоянно жил один бездомный, иногда к нему приходил товарищ. Личности погибших будут установлены позже. Предварительно, все мужчины задохнулись.

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела Информатор

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела Информатор

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела Информатор

В Киеве в горящем коллекторе нашли три тела Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Киеве, на проспекте Глушкова, 1, вспыхнул масштабный пожар. Как выяснилось, горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на территории ВДНХ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал