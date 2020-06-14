В Киеве в двойном ДТП сбили полицейскую

В Киеве в ДТП пострадала полицейская

В Киеве 14 июня на проспекте Палладина во время оформления ДТП пострадала полицейская.

Водитель Hyundai Santa Fe допустил столкновение с ранее попавшим в аварию Nissan. Последний от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции. Об этом сообщается на Facebook-странице патрульной полиции Украины.

Авария случилась около 15:00. "Во время патрулирования было обнаружено ДТП с пропавшими: между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое поехало с места", – сказано в сообщении.

Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП, после чего произошла еще одна авария.

Потерпевшая с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой попала в больницу.

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