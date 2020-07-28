В Киеве в ДТП столкнулись грузовик и внедорожник: есть погибший. Фото и видео 18+

В Киеве в ДТП столкнулись грузовик и внедорожник. Патрульная полиция Киева

В Киеве, на Надднепрянском шоссе, во вторник, 28 июля, произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и грузовика, в результате которого, предварительно, погиб один человек.

Авария случилась в направлении Дарницкого моста. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Автопроисшествие случилось между автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком Daf с полуприцепом Ackermann. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек", – говорится в посте.

На место прибыли правоохранители. Дорожное движение на указанном участке было затруднено.

На странице "Киев оперативный" в Facebook уточнили, что ДТП произошло рядом со станцией метро "Выдубичи". Отмечается, что, по словам очевидцев, водитель Toyota находился в состоянии опьянения.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине 27 июля произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погиб один человек.