В Киеве в ДТП с инкассаторским авто погибли два человека. Фото и видео 18+

В Дарницком районе Киева в понедельник ночью, 23 марта, произошло жуткое ДТП с участием инкассаторского авто и легковушки. В результате погибли два человека.

Авария произошла на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади, неподалеку от станции метро "Славутич". Об этом сообщило издание "Эспрессо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Так, по непонятным причинам лоб в лоб столкнулись Chevrolet и инкассаторский бус Volkswagen. В результате аварии погиб водитель легковушки 1985 года рождения и женщина в возрасте примерно 25-30 лет. Спасатели с помощью инструментов деблокировали их тела.

В Киеве в ДТП с инкассаторским авто погибли два человека эспрессо

В инкассаторском бусе находился только водитель 1975 года рождения которого с травмами различной степени тяжести забрала скорая. На месте также работали полицейские.

В Киеве в ДТП с инкассаторским авто погибли два человека

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом на Новообуховской трассе случилось масштабное ДТП. Погибшим в аварии оказался известный украинский боксер Дмитрий Лесной.

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