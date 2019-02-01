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/Криминал

В Киеве в больнице произошло ЧП: эвакуированы более 1000 людей

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В Киеве 1 февраля неизвестные сообщили о минировании Клинической больницы №8 в Оболонском районе. Из здания эвакуировали более 1000 человек.

Звонок с информацией о заложенной взрывчатке поступил правоохранителям около 9 утра, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Заявили, что на ул. Кондратюка в медучреждении заложена взрывчатка. Специалисты проверяют здание и территории рядом с ним", – уточнили в полиции.

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В Киеве заминировали больницу

В Киеве заминировали больницу

"Информатор"

В Киеве заминировали больницу

В Киеве заминировали больницу

"Информатор"

Правоохранители также рассказали, что начали поиск человека, сообщившего о минировании. Известно, что звонок поступил от женщины, которая заверила, что взрывчатку в больнице спрятал ее брат, пишет "Информатор".

Из здания эвакуировали более 1000 людей

Из здания эвакуировали более 1000 людей

"Информатор"

Звонок о минировании поступил от женщины

Звонок о минировании поступил от женщины

"Информатор"

Напомним, что 31 января из-за анонимного звонка о минировании в Киеве перекрыли две станции метро. Звонки о "минировании" в столице происходят достаточно часто.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В июне в столице "заминировали" сразу несколько станций метро в центре города. Среди них оказались "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на станции "Льва Толстого".

  • В июле сообщили о минировании станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Reed Janet
Reed Janet
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