В Киеве в больнице произошло ЧП: эвакуированы более 1000 людей

В Киеве 1 февраля неизвестные сообщили о минировании Клинической больницы №8 в Оболонском районе. Из здания эвакуировали более 1000 человек.

Звонок с информацией о заложенной взрывчатке поступил правоохранителям около 9 утра, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Заявили, что на ул. Кондратюка в медучреждении заложена взрывчатка. Специалисты проверяют здание и территории рядом с ним", – уточнили в полиции.

В Киеве заминировали больницу "Информатор"

В Киеве заминировали больницу "Информатор"

Правоохранители также рассказали, что начали поиск человека, сообщившего о минировании. Известно, что звонок поступил от женщины, которая заверила, что взрывчатку в больнице спрятал ее брат, пишет "Информатор".

Из здания эвакуировали более 1000 людей "Информатор"

Звонок о минировании поступил от женщины "Информатор"

Напомним, что 31 января из-за анонимного звонка о минировании в Киеве перекрыли две станции метро. Звонки о "минировании" в столице происходят достаточно часто.

Как писал OBOZREVATEL:

В июне в столице "заминировали" сразу несколько станций метро в центре города. Среди них оказались "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на станции "Льва Толстого".

В июле сообщили о минировании станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram