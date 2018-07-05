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В Киеве в автомобиле нашли труп мужчины: первые подробности

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В Шевченковском районе Киева неизвестные застрелили мужчину.

Его тело около 13:00 5 июля обнаружили в автомобиле, передает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В автомобиле Hyundai найден мертвым с огнестрельным ранением местный житель, 1977 г.р." ― говорится в сообщении.

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espreso.tv

Как стало известно позднее, тело мужчины на улице Щусева обнаружила прохожая. Правоохранители на месте происшествия изъяли гильзу, сообщили в пресс-службе полиции Киева на официальном сайте.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева из огнестрельного оружия застрелили мужчину.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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