В Киеве в автомобиле нашли труп мужчины: первые подробности

В Шевченковском районе Киева неизвестные застрелили мужчину.
Его тело около 13:00 5 июля обнаружили в автомобиле, передает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В автомобиле Hyundai найден мертвым с огнестрельным ранением местный житель, 1977 г.р." ― говорится в сообщении.
espreso.tv
Как стало известно позднее, тело мужчины на улице Щусева обнаружила прохожая. Правоохранители на месте происшествия изъяли гильзу, сообщили в пресс-службе полиции Киева на официальном сайте.
kyiv.npu.gov.ua
kyiv.npu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева из огнестрельного оружия застрелили мужчину.
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