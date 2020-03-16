В Киеве неизвестные на Opel устроили стрельбу: введен план "Перехват"

В Киеве неизвестные устроили стрельбу после чего скрылись на автомобиле Opel Omega бордового цвета.
Инцидент произошел 16 марта около 12:30 на ул. Бутлерова в Днепровском районе, сообщил источник OBOZREVATEL.
В пресс-службе ГУ Национальной полиции случай со стрельбой подтвердили.
"Пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили нам в ведомстве.
Полиция разыскивает бордовый Opel (иллюстрация)
Объявлен план "Перехват", ведутся поиски злоумышленников
Стрельба произошла в Днепровском районе Киева
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, на улице Семена Скляренко, 17, возле входа в супермаркет "Сильпо" пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета.
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