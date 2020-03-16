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16 марта • обновлено в 14:52
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В Киеве неизвестные на Opel устроили стрельбу: введен план "Перехват"

1.1т
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В Киеве неизвестные устроили стрельбу после чего скрылись на автомобиле Opel Omega бордового цвета.

Инцидент произошел 16 марта около 12:30 на ул. Бутлерова в Днепровском районе, сообщил источник OBOZREVATEL.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции случай со стрельбой подтвердили.

"Пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили нам в ведомстве.

Полиция разыскивает бордовый Opel (иллюстрация)

Полиция разыскивает бордовый Opel (иллюстрация)

Объявлен план "Перехват", ведутся поиски злоумышленников

Стрельба произошла в Днепровском районе Киева

Стрельба произошла в Днепровском районе Киева

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, на улице Семена Скляренко, 17, возле входа в супермаркет "Сильпо" пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
стрельба криминал
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