Ворвались четверо в масках: в Киеве устроили стрельбу на Троещинском рынке

В Киеве по улице Драйзера в ночь на вторник, 31 декабря, четверо неизвестных совершили вооруженное нападение на охрану торгового рынка.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Михаил Будилов, инцидент произошел возле крупнейшего стадиона Деснянского района напротив отделения полиции.

Пресс-служба правоохранителей уточнила, что пострадавших в ходе инцидента нет. Копы получили информацию, что на Троещине четверо в масках открыли стрельбу по киоскам рынка, а также бросили на территорию дымовую шашку.

Фото с места преступления Facebook Михайло Буділов

По словам Будилова, злоумышленники также устроили три поджога. "По информации предпринимателей, в целом повреждено пятьдесят оконных блоков и другого имущества более чем на 2 млн гривен", – написал он.

"Во время осмотра территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования", – сказано в сообщении правоохранителей.

Фото с места преступления Facebook Михайло Буділов

Возбуждено два уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества УК Украины. Ведутся поиски виновных.

Будилов напомнил, что подобный случай не первый, и на заседании горсовета 19 декабря он уже обращался к главе столичной полиции Андрею Крищенко, рассказав о похожей ситуации с метанием гранат в октябре по этому адресу.

"Ситуация повторяется, лица до сих пор не наказаны", – резюмировал депутат.

Фото с места преступления Facebook Михайло Буділов

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева в парке убили мужчину. Его ударили ножом в живот.

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