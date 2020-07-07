В Киеве устроили погоню за ЗИЛом: грузовик брал легковушки на таран. Фото и видео

В Киеве несколько иномарок устроили погоню за ЗИЛом. Грузовик преследовали местные жители из-за мусора.

Погоня началась на Русановских садах и завершилась в районе Столичного рынка. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

ЗИЛ в Киеве брал на таран автомобили

Местные жители попытались преградить грузовику дорогу, но тот снес легковой автомобиль.

Погоня за ЗИЛом в Киеве завершилась возле полиции

"На Русановских садах приехал ЗИЛ, но не просто так, а чтобы выгрузить в лесу мусор. Это заметили жители. Один из жителей на своем Mercedes перекрыл дорогу, но водитель ЗИЛа пошел на таран автомобиля, в котором в этот момент сидела девушка с открытой дверью. ЗИЛ снес Mercedes и погнал убегать. Таранил машины, выезжал на тротуар. Догнали уже аж на Столичке", – сказано в сообщении.

Погоня за ЗИЛом в Киеве завершилась возле полиции

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Telegram "Киев оперативный"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве на Осокорках территорию между двумя озерами Небреж и Тагле превратили в мусоросвалку.