В Киеве устроили обыски в офисе экс-депутата Киевсовета: появились первые детали

В Киеве 31 октября начались обыски в офисе депутата VI созыва Киевского городского совета, экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого. Его заподозрили в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен.

Об этом написал "Апостроф", ссылаясь на свои источники. Речь идет об офисе на Музейном переулке, 2б, на седьмом этаже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Обыски устроили в рамках досудебного следствия, которое начали в апреле 2019 года по факту присвоения (расхищения) средств городского бюджета во время строительных работ на Кольцевой дороге от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской.

Обыски проводили следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры города.

Примечательно, что перед тем, как в офис зашли представители СБУ, из окна здания выкинули ноутбук. А двери в помещение были заперты, поэтому их пришлось выбивать.

Судя по выписке из реестра, здание принадлежит Шубе Борису Владимировичу.

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