В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 1 сентября, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили кровавую драку.

Инцидент произошел у озера в Парке Партизанской Славы. Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный", опубликовав соответствующие фотографии.

Мужчины выясняли отношения на столовых ножах, однако их разняли бойцы Муниципальной охраны.

facebook.com/KyivOperativ

"Что именно стало причиной конфликта между ними неизвестно, но то, что оба были навеселе – факт. Обоим была оказана медицинская помощь, а после этого – передано правоохранителям", – сказано в сообщении.

Отметим, судя по снимкам участников драки, оба получили травмы. У одного порезано лицо, у другого – руки.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, накануне в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в автомобиле был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшему было около 50 лет.

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