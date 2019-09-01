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В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

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В Дарницком районе Киева в воскресенье, 1 сентября, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили кровавую драку.

Инцидент произошел у озера в Парке Партизанской Славы. Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный", опубликовав соответствующие фотографии.

Мужчины выясняли отношения на столовых ножах, однако их разняли бойцы Муниципальной охраны.

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В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

facebook.com/KyivOperativ

"Что именно стало причиной конфликта между ними неизвестно, но то, что оба были навеселе – факт. Обоим была оказана медицинская помощь, а после этого – передано правоохранителям", – сказано в сообщении.

Отметим, судя по снимкам участников драки, оба получили травмы. У одного порезано лицо, у другого – руки.

В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве устроили кровавые разборки на ножах: фото 18+

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, накануне в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в автомобиле был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшему было около 50 лет.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
Драка фотографии
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