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20 ноября • обновлено в 14:50
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/ Криминал

В Киеве умер жестоко избитый ветеран АТО

6.2т
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В Киеве 20 ноября умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого жестоко избили в ночь на 10 ноября в подъезде жилого дома.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденька на своей странице в Facebook. Похороны организуют сослуживцы, волонтеры и друзья ветерана, впрочем, их дата пока неизвестна.

"Хана" не стало. Без подробностей!" – написала она.

Ветран АТО Игорь Панов

Ветран АТО Игорь Панов

Facebook Татьяны Руденькой

Погибший ветран АТО Игорь Панов

Погибший ветран АТО Игорь Панов

Facebook Игоря Хана

Погибший ветран АТО Игорь Панов

Погибший ветран АТО Игорь Панов

Facebook Игоря Хана

Погибший ветран АТО Игорь Панов

Погибший ветран АТО Игорь Панов

Facebook Игоря Хана

Портрет Хана, который написала Дарья Добрякова

Портрет Хана, который написала Дарья Добрякова

Facebook Игоря Хана

По словам волонтера, средства, которые собрали на лечение "Хана", используют на его похороны.

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"Друг, в памяти останется твоя широкая и добрая улыбка... И как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации..." – добавила Руденька.

Погибший ветран АТО Игорь Панов с женой Оксаной

Погибший ветран АТО Игорь Панов с женой Оксаной

Facebook Игоря Хана

Погибший ветран АТО Игорь Панов с женой Оксаной

Погибший ветран АТО Игорь Панов с женой Оксаной

Facebook Игоря Хана

Погибший ветран АТО Игорь Панов с женой Оксаной

Погибший ветран АТО Игорь Панов с женой Оксаной

Facebook Игоря Хана

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома жестоко избили ветерана войны на Донбассе Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену Оксану.

  • Супругов нашли соседи на лестнице между этажами без сознания. У обоих были проломлены головы.

  • Полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана АТО и его жены. Нападающими оказались мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Один из них – сын женщины.

  • Обоих подозреваемых арестовали на два месяца.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Гранату уронил киборг сранцевый? Бывает...
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Путин напав!
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Наконец то. Гарна новина!!
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