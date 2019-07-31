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В Киеве ученица автошколы протаранила Bentley: видео

3.6т Читать материал на украинском

В Киеве произошло ДТП с элитным автомобилем Bentley и машиной автошколы, за рулем которой была ученица.

Авария произошла возле станции м. "Левобережная", сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Ой, попал инструктор... У станции метро Левобережная ученица автошколы на Chevrolet въехала в Bentley", – подписали видео в соцсети.

ДТП

ДТП

Скриншот

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На обнародованной записи видно, что авария произошла под путепроводом в крайней правой полосе. Рядом с автомобилями были разбросаны обломки фар.

Bentley

Bentley

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Мужчину задержали другие участники аварии и передали его полиции.

Его пассажирке удалось сбежать, а сам он был очень пьян и пытался спрятать документы в дереве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
видео в стиле 3ае6оного о6оза
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
а шоб не пи3дел хозяин мишины-будьте любезны предъявить происхождение бабла на покупку Bentley.да и страховка есть.06оз идите naxyi
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