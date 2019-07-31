В Киеве ученица автошколы протаранила Bentley: видео

В Киеве произошло ДТП с элитным автомобилем Bentley и машиной автошколы, за рулем которой была ученица.

Авария произошла возле станции м. "Левобережная", сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Ой, попал инструктор... У станции метро Левобережная ученица автошколы на Chevrolet въехала в Bentley", – подписали видео в соцсети.

ДТП Скриншот

На обнародованной записи видно, что авария произошла под путепроводом в крайней правой полосе. Рядом с автомобилями были разбросаны обломки фар.

Bentley Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Мужчину задержали другие участники аварии и передали его полиции.

Его пассажирке удалось сбежать, а сам он был очень пьян и пытался спрятать документы в дереве.

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