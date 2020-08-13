В Киеве убили парня, который заступился за девушку. Фото и видео

В Киеве убили парня, который заступился за девушку. Полиция Киева

В Киеве парень заступился за девушку, которую ударили по лицу, а потом получил ножевое ранение в живот и по дороге в больницу скончался.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева на своем сайте, инцидент произошел на улице Константиновской в Подольском районе столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили обстоятельства, при которых 25-летний мужчина скончался.

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"У кафе на улице находились две компании. Потерпевший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и ушел", – рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

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Отмечается, что подозреваемого поймали по месту жительства, а при обыске обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудие совершения преступления. Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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