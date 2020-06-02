В Киеве убили молодого иностранца: появились первые подробности

В Киеве убили молодого гражданина Азербайджана.

Трагедия произошла на Дарницком бульваре в Днепровском районе столицы Украины. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Предварительно, между гражданином Азербайджана 1990 года рождения и неизвестными во время распития алкоголя возник конфликт, которой перерос в драку.

В Киеве убили молодого иностранца. Иллюстрация lviv.travel

"Неизвестный воспользовался ножом и нанес иностранцу несколько ударов по телу. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Однако он умер", – написали журналисты.

Правоохранители начали досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала двух парней, которых заподозрили в убийстве рыбака, чтобы завладеть его авто и погасить кредиты.

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