В Киеве убили молодого иностранца: появились первые подробности

В Киеве убили молодого гражданина Азербайджана.
Трагедия произошла на Дарницком бульваре в Днепровском районе столицы Украины. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Предварительно, между гражданином Азербайджана 1990 года рождения и неизвестными во время распития алкоголя возник конфликт, которой перерос в драку.
В Киеве убили молодого иностранца. Иллюстрация
lviv.travel
"Неизвестный воспользовался ножом и нанес иностранцу несколько ударов по телу. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Однако он умер", – написали журналисты.
Правоохранители начали досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала двух парней, которых заподозрили в убийстве рыбака, чтобы завладеть его авто и погасить кредиты.
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