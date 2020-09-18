В Киеве убили активиста с ДЦП. Фото

В Киеве убили известного активиста Александра Карасева, болевшего ДЦП, его тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями.

О смерти молодого человека рассказал в Facebook Игорь Вольвач из днепровского ГО "Инвалидов и Воинов АТО". Подробностей трагедии он не сообщил.

"Не верится... Как? Светлый, добрый и безобидный человек... Саша, Покойся с миром", – написал Вольвач.

Вольвач сообщил о смерти Александра Карасева. Facebook Игоря Вольвача

В комментариях к посту он рассказал, что у Карасева множественные ножевые ранения.

На теле парня обнаружили множественные ножевые ранения. Facebook Игоря Вольвача

Также в комментариях пользователь процитировал сообщение одного из столичных пабликов, в котором говорилось, что активиста нашли возле столичного водоема с перерезанным горлом. Парня якобы убили из-за мобильного телефона.

Парня могли убить из-за мобильного телефона. Facebook Игоря Вольвача

О таком преступлении действительно сообщили в полиции, однако имени погибшего не назвали.

Карасев страдал от ДЦП (детский церебральный паралич), однако имел активную жизненную позицию. Парень переехал из родного Днепра в Киев, где учился и работал.

Незадолго до гибели Карасев написал в своем Facebook, что мечтает сняться в фильмах об инклюзивных людях.

"Ведь я один из тех, который бросил вызов жизни, и не дожидаясь завтра, уже сегодня в активном поиске лучшего, и это светлое для людей с инвалидностью буду воплощать в ближайшее время", – написал парень.

"Я один из тех, кто бросил вызов жизни". Facebook Александра Карасева

Карасев мечтал сниматься в фильмах об инклюзивных людях. Facebook Александра Карасева

Карасева называли светлым и добрым человеком. Facebook Александра Карасева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле водоема в районе "Академгородка" было найдено тело мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями. Мужчину убили из-за мобильного телефона.