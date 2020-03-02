В Соломенском районе Киева правоохранители забрали двух маленьких детей из неблагополучной семьи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, было проведено профилактический рейд, во время которого правоохранители проверили семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах или на которые поступали жалобы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате полицейские заметили семью, где родители не уделяли должного внимания детям и злоупотребляли алкоголем. Также во время проверки состояния помещения и условий проживания несовершеннолетних были выявлены нарушения.

В Киеве у семьи забрали двух маленьких детей Полиция Киева

Из-за того, что такие условия угрожали здоровью и жизни детей 2012 и 2017 рождения, правоохранители изъяли несовершеннолетних. Их доставили в больницу для прохождения медицинского осмотра и оказания помощи.

На родителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ними профилактическую беседу.

Когда соответствующие службы проверят состояние жилья и убедятся, что условия проживания для детей соответствуют должному уровню, их вернут. Также эту семью постоянно будут проверять.

В Киеве у семьи забрали двух маленьких детей

В Киеве у семьи забрали двух маленьких детей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульные полицейские были шокированы тем, что старший брат потерял младшую шестилетнюю сестру, а также ужасными условиями проживания детей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся