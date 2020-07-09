В Киеве угнали авто у главы правления крупной страховой компании

В Дарницком районе Киева преступники угнали служебный автомобиль председателя правления одной из крупнейших страховых компаний Украины.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что пропажу автомобиля мужчина обнаружил утром 8 июля, когда вышел из дома по ул. Княжий Затон (жилой массив Позняки).

По информации источников, преступники угнали черный BMW Х-6, который зарегистрирован на страховую компанию.

Примечательно, что несколько лет назад этот автомобиль уже разыскивали.

Автомобиль угнали ночью 8 июля на Позняках Google Maps

По информации полиции Киева, всего за сутки 8 июля в столице было угнано четыре автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Водителя избили, душили и хотели забрать автомобиль.