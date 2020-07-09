В Киеве угнали авто у главы правления крупной страховой компании

Obozrevatel Криминал 21:27, 9.07.2020 Обновлено: 21:38, 9.07.2020

В Дарницком районе Киева преступники угнали служебный автомобиль председателя правления одной из крупнейших страховых компаний Украины.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что пропажу автомобиля мужчина обнаружил утром 8 июля, когда вышел из дома по ул. Княжий Затон (жилой массив Позняки).

По информации источников, преступники угнали черный BMW Х-6, который зарегистрирован на страховую компанию.

Примечательно, что несколько лет назад этот автомобиль уже разыскивали.

Автомобиль угнали ночью 8 июля на Позняках
Google Maps

По информации полиции Киева, всего за сутки 8 июля в столице было угнано четыре автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Водителя избили, душили и хотели забрать автомобиль.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

"Динамо" по пенальти в историческом матче выиграло Кубок Украины

Пойманных в Киеве наемников спецслужб Кремля отпустили в Россию

Закон о языке хотят перекроить под Кремль? В чем риски для Украины и что зависит от КСУ

"Укрзалізниця" более трех месяцев не платит зарплату наблюдательному совету, – Лещенко

Разумков назвал "виновных" в падении рейтинга Зеленского