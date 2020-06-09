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9 июня • обновлено в 10:45
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/ Криминал

В Киеве у посла ЮАР украли авто и совершили на нем ДТП

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В Киеве неизвестный проник в дом посла Южно-Африканской Республики, украл ключи от авто, а также саму машину, устроив на ней ДТП.

Как сообщили OBOZREVATEL собственные источники, кража авто произошла во вторник утром, 9 июня, в Подольском районе столицы.

"Неизвестный мужчина проник в дом посла Южно-Африканской Республики и украл ключи от авто. В дальнейшем он завладел автомобилем Mitsubishi, на котором совершил ДТП (без пострадавших), после чего оставил автомобиль и скрылся", – рассказал информатор.

В Киеве у посла ЮАР украли авто и совершили на нем ДТП. Иллюстрация

В Киеве у посла ЮАР украли авто и совершили на нем ДТП. Иллюстрация

lviv.travel

Правоохранители уже начали проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обокрали автомобиль, которым пользуется народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Савченко.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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