В Киеве у пенсионерки нашли арсенал оружия. Фото

Юрий Сергиенко Криминал 02:19, 4.09.2020

Правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки патроны для автоматического оружия и гранаты.

Арсенал хранился на балконе на улице Милютенко в Деснянском районе столицы, сообщается на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На балконе пенсионерки нашли патроны.
Facebook полиции Киева

73-летняя женщина сама вызвала правоохранителей, после того, как решила убрать на балконе и наткнулась на боеприпасы.

На балконе пенсионерки обнаружили арсенал оружия.
Facebook полиции Киева

Пенсионерка полагает, что их мог оставить знакомый, который помогал ей по домашним делам и снимал комнату.

На балконе пенсионерки нашли гранаты.
Facebook полиции Киева
Facebook полиции Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили подземный тайник с большим количеством средств военного поражения.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Стал известен размер стипендии, которую хотели платить отцу Зеленского

Лукашенко и глава разведки РФ обвинили Украину в протестах в Беларуси

Украина с победы стартовала в Лиге наций

Оскандалившийся из-за "Смуглянки" школьник спел ее еще раз и получил квартиру: в сети ажиотаж

Террорист "ДНР" подорвался на своей же мине на Донбассе: оккупанты запустили фейк о ВСУ