В Киеве у мужчины обнаружили наркотиков на 5 млн грн. Фото

В Киеве у мужчины обнаружили наркотиков на 5 млн грн. Полиция Киева

Правоохранители задержали 57-летнего жителя Киевской области, у которого обнаружили и изъяли четыреста сорок кустов конопли и около трех килограммов готового для продажи каннабиса общей стоимостью примерно в 5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Подозреваемый в специализированных лабораторных условиях выращивал, изготавливал и хранил такие растения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, выводы проведенной экспертизы действительно подтвердили, что изъяты конопля и каннабис.

В Киеве у мужчины обнаружили наркотиков на 5 млн грн Полиция Киева

В Киеве у мужчины обнаружили наркотиков на 5 млн грн Полиция Киева

"На территории фермерского хозяйства 57-летний мужчина установил парник, в котором мы обнаружили и изъяли четыреста сорок кустов конопли. Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого мы изъяли около трех килограммов готовой продукции наркотического средства каннабис. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 миллионов гривен", – пояснил правоохранитель.

Так, мужчине объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В Киеве у мужчины обнаружили наркотиков на 5 млн грн Полиция Киева

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заметили водителя такси, который сначала принимал наркотики, а потом пустил в салон авто пассажирку и планировал отправиться в путь.