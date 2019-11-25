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25 ноября • обновлено в 17:51
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/ Криминал

В Киеве у метро устроили резню: полиция показала подозреваемого

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В понедельник, 25 ноября, в Киеве возле станции метро "Контрактовая площадь" двое мужчин устроили потасовку, что переросла в резню.

Один из участников конфликта получил ножевые ранения. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Во время схватки на выходе из станции столичного метрополитена правонарушитель ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Однако его сразу после преступления задержали полицейские. Начато уголовное производство", – сказано в сообщении.

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В Киеве у метро устроили резню

В Киеве у метро устроили резню

Полиция Киева

Пострадавший рассказал полицейским, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направили на экспертное исследование.

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, у которого ранее не было проблем с законом. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В Киеве у метро устроили резню

В Киеве у метро устроили резню

Полиция Киева

В Киеве у метро устроили резню

В Киеве у метро устроили резню

interesniy.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября в Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро "Научная".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Ночной домашний арест для поножовщика, что?!
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