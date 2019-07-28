В Киеве туристические мошенники обманули клиентов на 4 млн: раскрыта схема

В Киеве мошенники обустроили помещение под туристическое агентство и продавали фальшивые путевки на элитные курорты доверчивым клиентам.

По данным "Информатор", злоумышленники нажились на желающих отдохнуть более чем на 4 млн гривен (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Фейковый офис конторы под названием "Лакі-Тур" был открыт в Дарницком районе на улице Декабристов. Преступники арендовали офис и в нем занимались продажей туров в Турцию, Чехию, Мексику, Арабские Эмираты, Индию, Мальдивы и острова Бали. Стоимость путевок предлагалась ниже рыночной.

Туризм (иллюстрация) pixabay

"Под предлогом бронирования поездок мошенник подписывал с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг и выдавал кассовый ордер о получении денег. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не совершал и документы для путешествий клиентам не выдавал. К столичным правоохранителям обратились 28 обманутых человек, которые оплатили путевки, но остались ни с чем", – сказано в сообщении.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении директору турагентства по части 4 статьи 190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании аферисту меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине активизировались мошенники, которые в разгар летнего сезона обманывают туристов, продавая им якобы дешевые путевки на популярные курорты.

Две такие злоумышленницы в Киеве продавали "липовые" путевки, обманув людей на 2 млн грн. Как выяснилось, в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан.

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