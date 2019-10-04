Выпал из окна многоэтажки: в Киеве во дворе дома нашли труп школьника

В Киеве ночью 4 октября из окна высотного дома в Деснянском районе выпал школьник. Он погиб на месте до прибытия скорой помощи.

Погибшему было 13 лет, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Известно также, что он учился в 8 классе.

"На Закревского, 95Б произошла трагедия – 13-летний мальчик, ученик 8-го класса школа 294, выпал с высоты 12 этажа", – сообщили в соцсети.

В Киеве из окна выпал подросток

Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киевской области двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

Как выяснилось, отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз.

На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал вниз.

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