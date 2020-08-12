В Киеве третий день ищут ребенка: фото и приметы

В Киеве по состоянию на 12 августа третий день разыскивают подростка Максима Булавчика, 2006 года рождения.

Об этом написали на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. Отмечается, что мальчик 10 августа ушел из дома и не вернулся (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Приметы Булавчика: на вид 13-14 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, короткие русые волосы, серые глаза. Подросток был одет в черную футболку, синие джинсы, черные кроссовки и кепку такого же цвета.

В Киеве третий день ищут Максима Булавчика Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

При наличии информации о мальчике граждан попросили звонить по номеру "102".

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яготин Киевской области 9 августа исчезла 12-летняя София Недобой. 10 августа несовершеннолетнюю нашли мертвой, а также задержали 15-летнего подозреваемого в ее убийстве.