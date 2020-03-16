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16 марта • обновлено в 08:47
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/ Криминал

В Киеве токарный станок "задушил" мужчину

1.9т
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В Святошинском районе Киева, на улице Семьи Сосниных, 3, во время работы у токарного станка погиб молодой мужчина. Предварительно, причиной смерти стало именно удушение.

На место происшествия направили полицейских и медиков. Об этом написало издание "Информатор".

Как выяснили правоохранители, мужчина работал у токарного станка. Внезапно рукав его кофты намотало на часть, которая вращалась, и сорвало возле шеи.

В Киеве токарный станок "задушил" мужчину. Иллюстрация

В Киеве токарный станок "задушил" мужчину. Иллюстрация

В результате 39-летний мужчина умер. Предварительно медики установили, что причиной гибели стало удушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах во время снегопада погиб 35-летний киевлянин, который катался на сноуборде.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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