В Киеве террорист захватил заложницу в банке и угрожает взорвать БЦ "Леонардо": все подробности

В Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, с соответствующим сообщением в полицию обратилась сама представительница банка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

13:50 – Журналист Vesti.ua Валентин Банных, которому удалось попасть внутрь БЦ "Леонардо", отметил, что не всех людей эвакуировали из здания, многие продолжали работать как ни в чем не бывало.

13:45 – Замглавы МВД сообщил, что террорист привязал к своей ноге шнурок, который ведет из рюкзака, где предположительно находится бомба.

13:40 – Мужчина, захвативший банк и заложницу, – гражданин Узбекистана, заявил в эфире ZiK Геращенко.

13:30 – Если террорист попытается угрожать гражданам, то правоохранительные органы "поступят по закону", то есть, как с полтавским террористом, заявил в комментарии "112 каналу" Антон Геращенко.

13:20 – Стало известно, что террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция пропустила на место происшествия журналистов телеканалов "Наш", Zik и "112 канала".

По предварительной информации, мужчина, взявший в заложники сотрудницу банка, требует выхода в прямой эфир любого телеканала, чтобы озвучить свои требования на всю страну. Хотя заместитель главы МВД Антон Геращенко пока не подтвердил это.

13:10 – К зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия, спасатели МНС и скорая помощь. Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия.

Мужчина взял в заложники руководительницу отделения Universal Bank в центре Киева (Telegram-канал Perepichka News)

13:00 – Жителей и гостей столицы призвали изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

12:55 – В городе введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Также представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться, добавил Геращенко.

В Киеве введена специальная полицейская операция "Гром" (Telegram-канал Perepichka News)

12:50 – В Киеве неизвестный мужчина зашел в отделение Universal Bank, что в БЦ "Леонардо" и взял в заложники его руководителя. По словам женщины, которой он приказал сразу звонить в полицию, террористу около 35 лет, он заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", – написал Геращенко в Facebook.

Место происшествия (Карта Gooogle)

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