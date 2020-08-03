В Киеве террорист захватил заложницу в банке и угрожает взорвать бизнес-центр: все подробности

В Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, с соответствующим сообщением в полицию обратилась сама представительница банка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

13:10 – К зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия, спасатели МНС и скорая помощь. Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия.

Мужчина взял в заложники руководительницу отделения Universal Bank в центре Киева

13:00 – Жителей и гостей столицы призвали изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

12:55 – В городе введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Также представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться, добавил Геращенко.

В Киеве введена специальная полицейская операция "Гром"

12:50 – В Киеве неизвестный мужчина зашел в отделение Universal Bank, что в БЦ "Леонардо" и взял в заложники его руководителя. По словам женщины, которой он приказал сразу звонить в полицию, террористу около 35 лет, он заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", – написал Геращенко в Facebook.

Место происшествия (Карта Gooogle)

Как сообщал OBOZREVATEL: