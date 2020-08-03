В Киеве террорист захватил заложницу в банке и угрожает взорвать бизнес-центр: все подробности
В Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, с соответствующим сообщением в полицию обратилась сама представительница банка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
13:10 – К зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия, спасатели МНС и скорая помощь. Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия.
Мужчина взял в заложники руководительницу отделения Universal Bank в центре Киева
13:00 – Жителей и гостей столицы призвали изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.
12:55 – В городе введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Также представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться, добавил Геращенко.
В Киеве введена специальная полицейская операция "Гром"
12:50 – В Киеве неизвестный мужчина зашел в отделение Universal Bank, что в БЦ "Леонардо" и взял в заложники его руководителя. По словам женщины, которой он приказал сразу звонить в полицию, террористу около 35 лет, он заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.
"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", – написал Геращенко в Facebook.
Место происшествия (Карта Gooogle)
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
22 июля в столице нашли еще два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители осуществили проверки и не выявили опасных предметов.
После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят, что выросла угроза реальных терактов.
23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Также сообщалось о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Позже в пакете нашли яйца и молоко, а "минирование" машины не подтвердилось.
В этот же день в отделении ПриватБанка на Крещатике также обнаружили подозрительный предмет.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице после массовых сообщений о "заминированиях".
По данным источников OBOZREVATEL, в Киеве появился человек, который угрожал взрывать жилые дома.
25 июля в столице снова сообщили о новом "заминировании", а 27 июля на Подоле в Киеве прогремел взрыв в жилом доме.