В Киеве террорист захватил банк: появились первые фото и видео с места ЧП

Алексей Титофф Криминал 13:13, 3.08.2020 Обновлено: 13:34, 3.08.2020

В Киеве к зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия и скорая помощь.

Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия, сообщает Телеграм-канал Perepichka News.

Отмечается, что киевлян просят не ходить возле перекрестка Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Телеграм-канал KIEVMAPA отметил, что улица Владимирская перекрыта на отрезке между ул. Хмельницкого и бульвара Шевченко.

Также стало известно, что террорист требует присутствие одного из телеканалов для онлайн-видеообращения со своими требованиями.

Авто Нацгвардии
Perepichka News
Полиция у здания банка
Perepichka News.
Полиция оцепила место ЧП
Perepichka News.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . Террорист угрожал взорвать учреждение.

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