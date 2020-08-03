В Киеве террорист захватил банк: появились первые фото и видео с места ЧП

В Киеве к зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия и скорая помощь.

Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия, сообщает Телеграм-канал Perepichka News.

Отмечается, что киевлян просят не ходить возле перекрестка Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Телеграм-канал KIEVMAPA отметил, что улица Владимирская перекрыта на отрезке между ул. Хмельницкого и бульвара Шевченко.

Также стало известно, что террорист требует присутствие одного из телеканалов для онлайн-видеообращения со своими требованиями.

Авто Нацгвардии Perepichka News

Полиция у здания банка Perepichka News.

Полиция оцепила место ЧП Perepichka News.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . Террорист угрожал взорвать учреждение.