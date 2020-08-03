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В Киеве террорист захватил банк: появились первые фото и видео с места ЧП

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Криминал
8,4 т.
В Киеве террорист захватил банк: появились первые фото и видео с места ЧП

В Киеве террорист захватил банк.

В Киеве к зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия и "скорая помощь".

Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия, сообщает Телеграм-канал Perepichka News.

Отмечается, что киевлян просят не ходить возле перекрестка Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Телеграм-канал KIEVMAPA отметил, что улица Владимирская перекрыта на отрезке между ул. Хмельницкого и бульвара Шевченко.

Также стало известно, что террорист требует присутствие одного из телеканалов для онлайн видеообращения со своими требованиями.

Авто Нацгвардии

Авто Нацгвардии Perepichka News

Полиция у здания банка

Полиция у здания банка Perepichka News.

Полиция оцепила место ЧП

Полиция оцепила место ЧП Perepichka News.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . Террорист угрожал взорвать учреждение.

УкраинаКиевЗахват банка в КиевеНовости Киева и Киевской области
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