В Киеве террорист захватил банк: появились первые фото и видео с места ЧП
В Киеве террорист захватил банк.
В Киеве к зданию, где неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу банка, подъехала Национальная гвардия и "скорая помощь".
Также полиция перекрыла дорогу, не пропуская горожан к месту происшествия, сообщает Телеграм-канал Perepichka News.
Отмечается, что киевлян просят не ходить возле перекрестка Владимирской и Богдана Хмельницкого.
Телеграм-канал KIEVMAPA отметил, что улица Владимирская перекрыта на отрезке между ул. Хмельницкого и бульвара Шевченко.
Также стало известно, что террорист требует присутствие одного из телеканалов для онлайн видеообращения со своими требованиями.
Авто Нацгвардии Perepichka News
Полиция у здания банка Perepichka News.
Полиция оцепила место ЧП Perepichka News.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . Террорист угрожал взорвать учреждение.