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/Криминал

В Киеве "террорист Моторола" заминировал Центральную синагогу

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В Киеве 27 мая поступило сообщение о минировании Центральной синагоги. Из здания эвакуировали всех посетителей.

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке поступило на почту синагоги от пользователя с адресом "Моторола Террорист". Фотографию письма обнародовал главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование", – написал "минер".

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Эвакуация из синагоги

Эвакуация из синагоги

Facebook Головний Рабин України

Письмо

Письмо

Facebook Головний Рабин України

Также сообщается, что бомба якобы заложена в одну из машин, которые стоят рядом.

Как писал OBOZREVATEL, 11 мая в колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании множества объектов в Киеве. Взрывчатку искали в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", а также в супермаркетах АТБ.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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