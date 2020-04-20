В Киеве таксист зверски избил пассажира: прохожие снимали на видео
В Киеве водитель такси избил пассажира, который якобы отказался оплатить поездку.
Со слова таксиста, пассажир также не хотел покидать сало авто. Видео избиения в Facebook опубликовал "Киев Оперативный".
"Вот что будет с пассажирами, которые не будут рассчитываться за услуги такси и покидать авто", - говорится в сообщении.
На записи показано, как таксист кулаками и ногами наносил удары по мужчине. После чего завалил его на землю и снова нанес несколько ударов. После того, как таксист заметил, что его снимают он попросил, чтобы прохлжие драки вызвали полицию..
Отметим, что инцидент произошел 19 апреля на Пасху.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину со скандалом выгнали из салона трамвая из-за того, что он оказался лишним пассажиром, но при этом отказывался выйти и буянил.