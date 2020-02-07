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8 февраля • обновлено в 07:34
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/ Криминал

В Киеве таксист под наркотиками попал в жесткий инцидент: детали и видео

11.2т
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В Киеве заметили водителя такси, который сначала принимал наркотики, а потом впустил в салон авто пассажирку и планировал отправиться в путь.

Инцидент произошел во дворе на улице Ивана Федорова. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Ивана Федорова, во дворе, стоял таксист на Renault. Ну, как стоял – так "заправлял" свои ноздри порошком", – говорится в посте.

В Киеве таксист под наркотиками попал в жесткий инцидент

В Киеве таксист под наркотиками попал в жесткий инцидент

Скриншот

По словам очевидца, он позвонил в полицию и довольно долго ожидал правоохранителей. А когда свидетель вышел из дома, увидел, как в такси садилась пассажирка. Тогда он остановил машину и проколол колесо.

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Водитель начал намекать на незаконность действий второго мужчины, впрочем, когда ему напомнили о принятых наркотиках, скрылся с места происшествия. Правоохранители позже прибыли на вызов, но неизвестно, поймали ли водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева, на улице Ивана Федорова, заметили двух подростков, которые употребляли наркотики.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И видео это не доказательство что он употреблял наркотик,доказательство это только медицинская экспертиза а ее уже не сделать т.к. это нужно было делать сразу)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я бы так этого звонившего посадил бы легко за нападение,ведь то что нюхал за рулём не доказать уже))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а теперь на месте водителя написал бы заявление в полицию что этот чел который вызвал полицию напал на него с ножом и пытался убить вот он и убежал,разбой и пусть потом этот дурень доказывает в полиции что это не так и доказать что он нюхал теперь невозможно употребление не карается и на месте его обдолбаным не взяли а вот факт нападения с колюше режущими налицо колесо проколото это разбой
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