В Киеве таксист под наркотиками попал в жесткий инцидент: детали и видео

В Киеве заметили водителя такси, который сначала принимал наркотики, а потом впустил в салон авто пассажирку и планировал отправиться в путь.

Инцидент произошел во дворе на улице Ивана Федорова. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Ивана Федорова, во дворе, стоял таксист на Renault. Ну, как стоял – так "заправлял" свои ноздри порошком", – говорится в посте.

В Киеве таксист под наркотиками попал в жесткий инцидент Скриншот

По словам очевидца, он позвонил в полицию и довольно долго ожидал правоохранителей. А когда свидетель вышел из дома, увидел, как в такси садилась пассажирка. Тогда он остановил машину и проколол колесо.

Водитель начал намекать на незаконность действий второго мужчины, впрочем, когда ему напомнили о принятых наркотиках, скрылся с места происшествия. Правоохранители позже прибыли на вызов, но неизвестно, поймали ли водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева, на улице Ивана Федорова, заметили двух подростков, которые употребляли наркотики.

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